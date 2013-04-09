У Роспотребнадзора больше нет претензий к качеству украинского сыра

Москва. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает о прекращении контроля каждой партии украинских сыров при их ввозе в Российскую Федерацию, претензий к качеству продукции из Украины нет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 2012 году и истекший период 2013 года в лаборатории Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» исследовано свыше 1260 образцов от различных партий сыров производства ООО «Гадячсыр», ЧП «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», ЧП КФ «Прометей» филиал «Менский сыр», ПАО «Дубнамолоко», ЧАО «Пирятинский сырзавод» (Украина). По результатам лабораторных исследований установлено соответствие продукции требованиям Федерального закона от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что контроль качества реализуемых сыров производства Украины Роспотребнадзором будет продолжен в рамках контрольно-надзорных мероприятий относительно указанной продукции, отобранной из оборота.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря прошлого года глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что Россия не имеет претензий к качеству украинских сыров, которые поставляются на рынок Российской Федерации.

В начале прошлого года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров ряда украинских предприятий на территорию России, заявив, что в них выявлено большое количество пальмового масла. Позже после инспекций на украинских предприятиях такие ограничения были сняты, однако был установлен контроль за каждой партией товара, поставляемой в РФ.