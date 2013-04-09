Украина из-за нехватки сельхозтехники теряет ежегодно 6 млн тонн урожая зерновых - Присяжнюк

Из-за нехватки зерноуборочной техники Украина ежегодно теряет 6 миллионов тонн урожая зерновых, что равно 1,2 миллиарда долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании в Кабинете министров сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«На сегодняшний день мы теряем 6 миллионов тонн зерна из-за отсутствия достаточного количества зерноуборочной техники. Для сравнения скажу, что 6 миллионов тонн зерна - это 1,2 миллиарда долларов ежегодно у нас остается в поле», - сказал министр.

По его словам, 78% тракторов и 72% зерноуборочных комбайнов, которые работают на полях, являются морально устаревшими. При этом нагрузка на один трактор 184 гектара, тогда как в России этот показатель равен 163 гектарам.

Кроме того, министр отметил, что в 2012 году украинские аграрии приобрели почти 15 тыс. единиц техники на сумму 6 млрд грн, но 82% приобретенного оборудования являлось импортным. Однако большой процент техники иностранного производства, которую закупают сельхозпроизводители, является бывшей в употреблении, поэтому срок ее работы значительно меньший, нежели у новой, а качество вызывает вопросы, уточнил Н.Присяжнюк. В связи с этим Минагропрод рассматривает возможность введения ограничений на закупку б/у сельхозтехники.

"Мы, наверное, сегодня с Минэкономики должны отработать возможность ограничения б/у техники, которая заходит на наш рынок", - сообщил Н.Присяжнюк.

Что касается отечественного производства сельскохозяйственных машин, то, по данным министра, в 2009-2012 годах Украина произвела 1100 зерноуборочных комбайнов и 8,5 тыс. тракторов. При этом Н.Присяжнюк прогнозирует, что к 2017 году страна будет производить 2,5 тыс. единиц зерноуборочных комбайнов и 12,8 тыс. единиц тракторов.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в рамках реализации Государственной программы активизации экономики на 2013-2014 годы намерено помочь аграриям приобрести до 4 тыс. единиц сельхозтехники по лизингу.

По данным Минагропрода, за год украинские сельхозпроизводители закупают техники на сумму около 4 млрд грн.

В начале ноября 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон о кредитовании по спецрежиму предприятий отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса.

По данным Госстата, в 2012 году в Украине было произведено 4,8 тыс. тракторов, что на 22,7% меньше, чем в 2011 году.

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