Ассоциация аграрных перевозчиков намерена создать эффективную систему агрологистики

Созданная в Украине в прошлом месяце Ассоциация аграрных перевозчиков рассчитывает выстроить эффективную систему агрологистики, что позволит сократить потери при уборке урожая и снизить цены на продукты питания для украинских потребителей, сообщила на пресс-конференции в агентстве УНИАН президент Ассоциации Янина Кучерова.

«Ассоциация планирует объединить всех участников аграрного рынка. Для крупных компаний участие в Ассоциации является залогом постоянной работы, и мы сможем вместе координировать работу транспорта на аграрном рынке», - сказала И.Кучерова.

«Для населения это тоже достаточно важный шаг, так как своевременная логистика приводит к снижению цен на продукты питания для конечного потребителя», - добавила она.

Президент Ассоциации также отметила, что в последние годы в пиковые периоды уборки зерновых многие аграрные хозяйства испытывают дефицит в транспортных средствах. При этом задержка с вывозом урожая в места его хранения или продажи влечет его прямые потери.

На данный момент в состав ассоциации вошли 60 компаний-автоперевозчиков (общий парк которых составляет около 1 тыс. автомобилей) и 10 аграрных компаний-заказчиков, в том числе агрохолдинги «Кернел» и «Астарта».

«Наша ассоциация намерена сначала объединить участников, совершающих перевозки автотранспортом. За счет их объединения и своевременного вывоза мы планируем значительно сократить затраты на транспортировку и, соответственно, снизить цену на конечный продукт. Дальше мы также планируем привлекать железнодорожных перевозчиков - «Укрзализныцю», речной и водный транспорт», - сообщила И.Кучерова. Она отметила, что около 40% цены конечного продукта составляют расходы на транспортировку.

Присутствовавший на пресс-конференции гендиректор «Украинского клуба аграрного бизнеса» Владимир Лапа назвал создание Ассоциации «серьезным шагом» для улучшения ситуации с логистикой в аграрном секторе страны.

«Это то звено, которого длительное время недоставало в аграрном секторе Украины», - сказал он.

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