В Государственной зерновой корпорации кадровые изменения

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины назначило новых заместителей главы правления и членов наблюдательного совета Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ).

Об этом сказано в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решение о назначении принято 5 апреля 2013 года.

Согласно этому решению, были уволены первый заместитель главы правления ГПЗКУ А.Барсук, а также заместители главы правления А.Давидович и О.Мартыненко. Новыми заместителями главы правления стали С.Капузо - занимавший ранее должность советника Президента по вопросам международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности, Р.Насиров - бывший исполнительный директор «Ренессанс Капитал», а также О.Малич - бывший советник премьер-министра Украины.

Новыми членами наблюдательного совета ГПЗКУ Минагропрод назначил Б.Ахиджанова - ранее занимавшего должность директора департамента финансово-кредитной политики и бухучета Минагропрода, И.Андрейчук - бывшего начальника отдела правового обеспечения юридического департамента ГПЗКУ, И.Карасевича - ранее занимавшего должность начальника отдела аграрной политики, землепользования и продовольственной безопасности Управления развития рынков Минэкономразвития, А.Демьяненко - бывшего замначальника управления по вопросам реформирования собственности департамента планирования процессов приватизации и реформирования собственности Фонда госимущества, Г.Пахачук - ранее занимавшую должность директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов, а также бывшего заместителя главы правления «Ощадбанка» Д.Киреева.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины назначило двух заместителей главы правления ГПЗКУ - Игоря Гаврилова (13 февраля 2013 года) и Роберта Бровди (31 января 2013 года).

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта, создана правительством Украины в августе 2010 года.

В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 млн 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 млн 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.

ГПЗКУ в 2012 году сократила чистый убыток в 10,8 раза - до 54,8 млн грн.