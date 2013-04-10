Азаров: из-за непогоды урожайность сельхозкультур может снизиться на 10-15%

Неблагоприятные погодные условия могут привести к снижению урожайности сельхозкультур в 2013 году в пределах 10-15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открывая заседание Кабинета министров, заявил премьер-министр Николай Азаров.

«Неблагоприятные погодные условия все чаще создают риски для нашего сельского хозяйства. Непогода может привести к снижению урожайности в пределах 10-15%», - сказал глава правительства.

Вместе с тем, по его мнению, таких потерь необходимо избегать за счет внедрения новых технологий и правильной организации проведения работ. «Производительность труда сельского хозяйства должна быть более стойкой к влиянию климатических факторов», - обратил внимание Н.Азаров. Он сообщил, что в зоне повышенного риска в нынешнем году находятся сельхозпредприятия Ривненской, Волынской, Винницкой и ряда других областей. «Осенне-полевые работы тут начнутся значительно позже обычного. Поэтому особое значение приобретает скорость ведения работ. Использовать придется не каждый день, а каждый час», - подчеркнул премьер-министр и добавил, что не менее важным является грамотное использование техники. В этой связи Н.Азаров поручил Министерству аграрной политики и продовольствия ввести ежедневный мониторинг технической составляющей сельскохозяйственных работ.

Как сообщал УНИАН,мартовские заморозки нанесли наибольший вред абрикосам – их урожай в некоторых районах южной части Украины и в Крыму в этом году может сократиться на 20%. Вместе с тем, незначительные повреждения цветочных почек яблонь, груш, персиков, черешен, слив и вишен не вызывают беспокойства.

Кроме того, эксперты прогнозировали валовой сбор зерновых в 2013 году на уровне 53-55 млн тонн, тогда как в 2012 году объем урожая составил 46,2 млн тонн. Однако из-за неблагоприятных погодных условий во второй половине марта в центральных областях страны начало весенне-полевых работ задержалось более чем на 2-3 недели, что, по мнению экспертов, может негативно сказаться на будущем урожае, особенно на урожае раннего ярового ячменя. Так, ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» понизила прогноз урожая зерновых до 50-53 млн тонн с 53-55 млн тонн, прогнозируемых ранее.