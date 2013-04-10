Агрохолдинг HarvEast создает транспортное подразделение

Один из крупнейших агрохолдингов Украины HarvEast Holding принял решение о создании обособленного транспортного подразделения HarvEastLogistics, что обусловлено стремлением компании снизить затраты на перевозку собственной готовой продукции, сообщила пресс-служба холдинга.

Согласно сообщению, в состав подразделения вошли 43 автомобильные сцепки КАМАЗ, суммарная грузоподъемность которых составляет 1000 тонн в зерновом эквиваленте.

В пресс-службе отмечают, что создание подобного подразделения позволит HarvEast Holding снизить зависимость от других перевозчиков.

Как сообщал УНИАН, HarvEast планирует в 2013 году увеличить объем единовременного хранения зерновых на собственных мощностях до 165 тыс. тонн со 105 тыс. тонн.

Справка УНИАН. HarvEast Holding – сельскохозяйственный холдинг, владеющий и управляющий активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и АР Крым. Основные направления деятельности холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.

Холдинг HarvEast создан в марте 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК им. Ильича. Общий банк обрабатываемой земли составляет около 220 тыс. га, поголовье крупного рогатого скота - 25 тыс. голов.

Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ и группа «Смарт-Холдинг».