В Украине подтоплены 96 населенных пунктов в 7 областях
В результате весеннего паводка в Украине уже подтоплены 96 населенных пунктов в 7 областях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Григорий Марченко
По его словам, в указанном количестве населенных пунктов подтоплены 48 домов, в частности, в Киевской области - 42, во Львовской - 6.
Как отметил Г.Марченко, на ликвидацию последствий паводка направлены тысяча сотрудников ГСЧС и 480 единиц техники.
По словам Г.Марченко, одной из проблемных зон в результате подтопления является Киевская область, где работают 51 единица техники и 180 представителей ГСЧС .
Г.Марченко отметил, что дополнительно в Киевскую область подтянуто 170 единиц техники.