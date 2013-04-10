В Украине подтоплены 96 населенных пунктов в 7 областях

В результате весеннего паводка в Украине уже подтоплены 96 населенных пунктов в 7 областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Григорий Марченко

По его словам, в указанном количестве населенных пунктов подтоплены 48 домов, в частности, в Киевской области - 42, во Львовской - 6.

Как отметил Г.Марченко, на ликвидацию последствий паводка направлены тысяча сотрудников ГСЧС и 480 единиц техники.

По словам Г.Марченко, одной из проблемных зон в результате подтопления является Киевская область, где работают 51 единица техники и 180 представителей ГСЧС .

Г.Марченко отметил, что дополнительно в Киевскую область подтянуто 170 единиц техники.