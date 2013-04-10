«Украгролизинг» увеличил чистый убыток в 2012 году в 5,3 раза

Национальная акционерная компания «Украгролизинг» по итогам 2012 года увеличила чистый убыток до 16,6 млн грн с 3,1 млн грн в 2011 году.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в 2012 году выручка компании увеличился по сравнению с 2011 годом в 4 раза - до 102,8 млн грн. При этом валовая прибыль «Украгролизинга», на фоне роста себестоимости в 17 раз — до 77, 2 млн грн, сократилась в 2 раза и составила 8,5 млн грн.

Активы предприятия в 2012 году сократились на 35% - до 1,2 млрд грн.

Текущие обязательства компании в 2012 году увеличились в 1,7 раз и составили 402,8 млн грн. Долгосрочные обязательства за указанный период сократились на 52% - до 156 млн грн.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе государственного лизингового фонда в 1999 г., и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.

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