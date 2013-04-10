Центральные области Украины приступили к севу яровых

Аграрии Винницкой, Черкасской и Полтавской областей приступили к севу ранних яровых зерновых культур, который в этом году из-за неблагоприятных условий задержался в среднем на 3 недели. Об этом УНИАН сообщил заместитель директора Департамента земледелия Министерства аграрной политики и продовольствия Леонид Сухомлин.

По его данным, на сегодня в Винницкой области ранними яровыми засеяно 5,7 тыс. га, в Полтавской – 4,3 тыс. га, а в Черкасской – 3,8 тыс. га. Массовый сев в центре страны может начаться уже в ближайшее время.

«Все будет зависеть от погодных условий. Если будет такая погода, как сегодня, то каждый день смогут сеять», - отметил Л.Сухомлин.

При этом он отметил, что во второй декаде апреля возможно выпадение обильных осадков, что опять приведет к замедлению темпов весенне-полевых работ, но особой угрозы для будущего урожая это не несет.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, ко 2 апреля ранними яровыми в Украине было засеяно 701 тыс. га.

Под урожай 2013 года планируется засеять 27,6 млн га, из которых 16,2 млн га будут отведены под зерновые культуры.

Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против рекордных 56,7 млн тонн в 2011 году.