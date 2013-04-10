Аграрный фонд полностью выплатил аграриям аванс по форвардным контрактам

Аграрный фонд выплатил сельхозпроизводителям 100% или 939 млн грн авансовых платежей по форвардным контрактам на поставку зерна урожая 2013 года, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, последнюю часть авансовых выплат в размере 46 млн грн ведомство перечислило аграриям 9 апреля текущего года.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года Аграрный фонд завершил прием заявок от сельхозпроизводителей на заключение форвардных контрактов на поставку зерна урожая 2013 года, закупив суммарно 1,1 млн тонн зерновых.

В первом этапе форвардной кампании приняли участие 406 сельхозпроизводителей, при этом средний объем предложенной партии вырос по сравнению с аналогичным показателем 2012 года на 69,6% - до 2059 тонн.

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