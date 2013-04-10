Львовская пивоварня в 2012 году сократила объем производства пива на 13,5%

Львовская пивоварня, входящая в состав одного из крупнейших производителей пива в стране «Калсберг Украина», в 2012 году сократила производство пива до 143 млн литров, что на 13,5% меньше, чем в 2011 году, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, снижение объемов производства связано с экономической ситуацией в стране, снижением платежеспособности населения, а соответственно, и снижением спроса на пиво.

Кроме того, в компании отмечают, что в прошлом году на пивоварне была завершена изоляция варочных агрегатов, что позволит уменьшить потери тепловой энергии на 10%, а соответственно, обеспечит экономию энергоресурсов.

Справка УНИАН. Мощность производственных линий Львовской пивоварни составляет 297 млн литров пива и безалкогольных напитков в год. Сегодня на пивоварне выпускаются такие пивные бренды как «Львівське», «Балтика», «Хмельное», «Славутич», «Арсенал», Zateсky Gus, а также квас живого брожения «Квас Тарас».

Собственником Carlsberg Ukraine является Carlsberg Group - одна из ведущих пивоваренных групп в мире.

В состав группы Carlsberg в Украине входят три пивоваренных завода в Запорожье, Киеве и Львове.