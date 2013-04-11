Голландия отзывает 50 тысяч тонн говядины из-за возможного наличия в партии конины

Власти Голландии объявили об отзыве 50 тысяч тонн говядины из-за подозрения, что в мясе может содержаться конина, передает ВВС.

Голландский пищевой регулятор заявил, что точный состав мяса пока не установлен, однако его безопасность и качество не могут быть гарантированы.

В связи с этим уже поступило распоряжение о проверке более 130 голландских компаний по обработке мяса, которое они получили от местных поставщиков.

В феврале Россельхознадзор обнаружил лошадиную ДНК в сосисках, которые импортируются в Россию из Австрии.

Первоначально конина была обнаружена в январе в мясных продуктах из говядины в Британии и Ирландии. Впоследствии ДНК лошади была выявлена в мясных продуктах и в других странах Европы.

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