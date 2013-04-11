Кабмин утвердил реорганизацию территориальных органов Госземагентства

Кабинет министров Украины на заседании 10 апреля принял постановление «О реорганизации некоторых территориальных органов Государственного агентства земельных ресурсов», сообщается на сайте Госземагентства.

Постановление предусматривает реорганизацию некоторых территориальных органов Госземагентства путем преобразования или разделения. Это позволит обеспечить надлежащее функционирование системы территориальных органов и создать условия для получения потребителями административных услуг.

Согласно документу, планируется увеличить количество территориальных органов Государственного агентства земельных ресурсов на 22 единицы без увеличения численности работников.

В частности, один из горрайонных отделов в Крыму планируется реорганизовать в управление, поскольку сфера его полномочий распространяется на территорию нескольких населенных пунктов. При этом шесть отделов в Запорожской области и семь отделов в Киевской планируется преобразовать в управление.

Также управление Госземагентства в городе Красный Лиман Донецкой области будет реорганизовано в горрайонное управления, поскольку сфера его действия распространяется и на территорию Краснолиманского района.

Кроме этого, будут выделены из главных управлений в Волынской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областях отдельные управления (отделы) в районах и городах.

Также постановление предусматривает разделение отдельных территориальных органов Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Киевской и Полтавской областях на несколько самостоятельных.

Ожидается, что такие изменения в структуре территориальных органов Госземагентства будут способствовать уменьшению очередей на получение административных услуг в сфере земельных отношений, реализации конституционных прав граждан на землю, а также достижению социального эффекта в реализации земельной реформы и повышению эффективности управления органами земельных ресурсов.

Как сообщал УНИАН, территориальные управления Государственного агентства земельных ресурсов получили полномочия передавать земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности в собственность или пользование (в том числе с изменением их целевого назначения) физическим и юридическим лицам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госземагентство предлагает новые правила продажи сельхозземли