Поголовье крупного рогатого скота в Украине в 1-м квартале выросло на 3,4%

В первом квартале 2013 года Украина нарастила поголовье крупного рогатого скота до 5,2 млн голов, что на 3,4% больше, чем в январе-марте 2012 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, поголовье коров к указанной дате по сравнению с первым кварталом прошлого года сократилось на 1% до 2,6 млн голов.

Рост поголовья свиней в январе-марте составил 3,9% или 7,8 млн голов. Поголовье овец и коз за первые три месяца текущего года выросло до 2,1 млн голов, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2012 года. Поголовье птицы выросло на 7,4% и к 1 апреля текущего года составило 205,2 млн голов.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года поголовье крупного рогатого скота в Украине выросло на 1,8% по сравнению с 2011 годом и составило 4,5 млн голов, при этом поголовье коров в прошлом году сократилось на 0,8% и составило 2,56 млн голов. Поголовье свиней в 2012 году выросло на 1,9% и составило 7,5 млн голов, овец и коз – выросло на 0,5% (1,7 млн голов), птицы – на 6,5% (213,9 млн голов).

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