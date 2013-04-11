Производство мяса в Украине в 1-м квартале выросло на 7,4% - до 785,4 тыс. тонн

Объем производства мяса в Украине в первом квартале текущего года вырос до 785,4 тыс. тонн, что на 7,4% больше чем в январе-марте 2012 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, производство молока за указанный период выросло на 1,2% по сравнению первым кварталом 2012 года и составило 2,1 млн тонн. Объем производства яиц в январе-марте 2013 года увеличился до 4,5 млрд шт, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство мяса в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 3,4% – до 3,1 млн тонн (в живом весе), производство молока - на 22,7% до 11,4 млн тонн, производство яиц составило 19,1 млрд штук, что на 2,3% больше, чем в 2011 году.