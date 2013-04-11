Отмена льгот по НДС для аграриев увеличит цены на их продукцию не менее чем на 10% - эксперт

Отмена существующих льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС) приведет к повышению цен на основные группы сельскохозяйственной продукции не меньше чем на 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил глава совета директоров Союза птицеводов Украины Алесандр Бакуменко.

«Мы просчитывали и пришли к выводу, что минимально - это на 10% должна вырасти цена», - сказал А.Бакуменко.

По словам эксперта, повышение цен в первую очередь коснется основных групп сельскохозяйственной продукции - хлебобулочных изделий, молочной, мясной продукции и яиц.

Президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Алекс Лисситса высказал солидарное мнение, уточнив, что недополученные аграриями преференции лягут на плечи потребителей.

«Мы должны понимать, что если правительство отбирает у аграриев около 19 млрд грн льгот, они отбирают их не у украинских селян и производителей, а у украинских потребителей», - заявил Лисситса.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины предложило реформировать систему налогообложения аграрных предприятий. По словам министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, по состоянию на начало апреля прорабатывалось около 10 рабочих версий изменений, в том числе - введение 7%-ного налога на добавленную стоимость и дифференцированного сельхозналога вместо льгот по НДС.

Национальным планом действий на 2013 год предусмотрено внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно реформирования фиксированного сельскохозяйственного налога и пересмотра льгот по оплате налога на добавочную стоимость и налога на прибыль предприятия.

По мнению гендиректора УКАБ Владимира Лапы, если правительство примет решение об отмене налоговых льгот для сельхозпроизводителей, то их потери составят 19 млрд грн. При этом количество убыточных сельхозпредприятий вырастет до 50% с 17-30%.Сокращение валового объема производства сельхозпродукции составит 8-10%.