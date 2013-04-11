Госстат отмечает ускорение темпов роста производства сельхозпродукции в Украине в І квартале

В первом квартале 2013 года украинские аграрии произвели на 5,8% больше сельхозпродукции, чем в январе-марте 2012 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, рост производства в сельскохозяйственных предприятиях за указанный период составил 10,5%, в хозяйствах населения – 1,6%.

В Госстате также отметили, что в первом квартале 2012 года объем производства сельскохозяйственной продукции вырос на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Справка УНИАН. По данным Госстата, производство сельхозпродукции в 2012 году сократилось на 4,5% по сравнению с 2011 годом. Тогда сельхозпредприятия сократили объемы производства на 6,5%, а хозяйства населения – на 2,6%.

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