Агрохолдинг «Мрия» планирует выпустить евробонды на 350 млн долл.

Агрохолдинг «Мрия» планирует в четверг разместить на рынке пятилетние евробонды на 350 млн долларов США с ориентиром доходности на уровне 9,0%, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

В конце марта международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило этому планирующемуся выпуску евробондов агрохолдинга «Мрия» рейтинг «В» и рейтинг возвратности активов «4», а агентство Fitch - рейтинг «B(EXP)» с рейтингом возвратности активов «RR4»,

Агентства тогда сообщали, что привлекаемые средства могут быть направлены агрохолдингом на погашение существующих обязательств, а также на другие капитальные расходы.

Накануне, воспользовавшись благоприятной ситуацией на мировом финансовом рынке, Украина осуществила размещение 10-летних суверенных евробондов на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%.

Как сообщал УНИАН,агрохолдинг «Мрия» в 2012 году увеличил чистую прибыль до 174,3 млн долл. с 150 млн долл. в 2011 году. Выручка компании за отчетный период увеличилась до 563 млн долл. с 425,7 млн долл. в 2011 году. Операционная прибыль компании в 2012 году выросла на 5,8% - до 207,6 млн долл. Показатель EBIDTA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) агрохолдинга по итогам 2012 года увеличился на 41% - до 254,8 млн долл., маржа EBIDTA за указанный период выросла до 45,3% по сравнению с 42,3% годом ранее.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый семьей украинских бизнесменов Гутов, в 2008 году через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлек 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.

В марте 2011 года «Мрия» разместила пятилетние евробонды на 250 млн долл. с купоном 10,95%, а в июне Международная финансовая корпорация (IFC) увеличила свою трехлетнюю кредитную линию этому агрохолдингу на 10 млн долл. - до 35 млн долл.

Земельный банк компании составляет 298 тыс. га. «Мрия» специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля и других культур.