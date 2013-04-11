В Минагропроде придумали, как увеличить урожай зерновых на 20 млн тонн
Восстановление системы орошения на площади 3,5 млн га даст возможность украинским аграриям до 2018 года увеличить валовой сбор зерновых на 20 млн тонн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Согласно сообщению, привлечение средств на восстановление оросительных систем будет осуществлено за счет государственной финансовой поддержки и инвестиций. При этом восстановление и модернизация орошения предусматривается в первую очередь на юге страны.
Как сообщал УНИАН, Государственной программой активизации развития экономики на 2013-2014 год предусмотрено направить 2 млрд долл. под государственные гарантии на восстановление и модернизацию систем орошения в южных регионах страны.
Осенью 2012 года Президент Украины Виктор Янукович анонсировал строительство современной оросительной системы в Херсонской области.
Урожай зерновых в Украине в 2012 году составил 46,2 млн тонн против рекордных 56,7 млн тонн в 2011 году.
Согласно прогнозу экспертов, в 2013 году Украина может собрать 50-55 млн тонн зерновых культур.
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