Минсельхоз США повысил прогноз экспорта украинской пшеницы

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует увеличение экспорта украинской пшеницы в 2012-2013 маркетинговом году (МГ, июль 2012 г. – июнь 2013 г.) до 7 млн тонн, что на 7,7% превышает мартовский прогноз ведомства.

Об этом идет речь в отчете министерства, опубликованном на его официальном сайте.

Согласно документу, апрельский прогноз экспорта украинской кукурузы в текущем маркетинговом году повышен по сравнению с мартовским на 3,8% - до 13,5 млн тонн.

При этом Минсельхоз США ожидает сокращения внутреннего потребления пшеницы в Украине до 11,8 млн тонн против 12 млн тонн, прогнозируемых в апреле. Переходные остатки пшеницы, согласно прогнозу, составят 2,42 млн тонн, тогда как в марте ведомство называло цифру 2,72 млн тонн.

В Минсельхозе США также понизили прогноз внутреннего потребления кукурузы в Украине до 7,7 млн тонн, что на 0,3 млн меньше, нежели прогнозировалось в марте. В ведомстве ожидают, что переходные запасы этой культуры в текущем МГ должны составить 0,82 млн тонн, в марте же Минсельхоз прогнозировал 1,02 млн тонн переходных запасов кукурузы.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские аграрии в 1 квартале текущего года экспортировали около 4,8 млн тонн кукурузы, 500 тыс. тонн пшеницы (из них 470 тыс. тонн продовольственной) и 180 тыс. тонн ячменя. При этом с начала 2012-2013 маркетингового года, по состоянию на 1 апреля, Украина поставила на внешние рынки 19,4 млн тонн зерновых.

По информации Минагропрода, к 1 апреля в портах находится более 1 млн тонн зерна, в т.ч. 170 тыс. тонн пшеницы, 80 тыс. тонн ячменя и 827 тыс. тонн кукурузы.

В целом, в ведомстве ожидают, что экспорт зерна в текущем маркетинговом году вырастет до 24,4 млн тонн.

По данным министерства, урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.