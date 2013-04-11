«Кернел» покупает 80% акций агрокомпании за 68 млн долл.

Крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине агрохолдинг «Кернел» заключил договор купли-продажи на приобретение 80% акций агрокомпании с земельным банком 108 тыс. га за 68 млн долл., говорится в биржевом сообщении компании.

Согласно сообщению, покупаемая компания, название которой не раскрывается, оснащена современным сельхозоборудованием и контролирует земли в Черниговской, Сумской и на севере Полтавской области. При этом долг компании на момент заключения договора составляет 101 млн долл.

В агрохолдинге также отмечают, что после приобретения, которое еще должен одобрить Антимонопольный комитет Украины, земельный банк «Кернел» вырастет до 422 тыс. га.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Кернел» приобрел сельхозкомпанию «Дружба-Нова» за 170 млн долл., однако основатель «Кернела» Андрей Веревский не подтвердил эту информацию.

Как ранее сообщал УНИАН, по итогу июля-декабря 2012 года «Кернел» увеличил свою долю в 7 сельскохозяйственных компаниях, заплатив суммарно за пакеты акций 2,4 млн долл.

В феврале 2013 года российский «Альфа-Банк» и его украинская «дочка» предоставили крупнейшему в Украине производителю подсолнечного масла «Кернел» синдицированный кредит на 170 млн долл., который должен был быть направлен на финансирование текущей и инвестиционной деятельности холдинга.

В марте текущего года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг агрохолдинга «Кернел» на уровне «В» по долгосрочному рейтингу эмитента, «В+» по местному рейтингу и «АА+» по национальному долгосрочному рейтингу.

Справка УНИАН. Контролируемый бизнесменом Андреем Веревским агрохолдинг Kernel, который вышел на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году, является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с прошлого года включены в индекс «голубых фишек».

Компания, которая продала в рамках IPO 36% акций за 221 млн долл., после чего провела еще несколько допразмещений, на последнем закрытии стоила около 1,8 млрд долл.

Холдинг производит сырое, рафинированное и бутилированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашняя», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах, а также является крупным экспортером зерна.