Экспорт зерновых из Украины в 2013/2014 МГ может составить 25 млн тонн – эксперты

Украинские аграрии в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 – июнь 2014) могут поставить на внешние рынки рекордное количество зерновых – 25 млн тонн, тогда как предыдущий рекорд экспорта был установлен в 2008/2009 МГ, когда Украина экспортировала 22,6 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Согласно сообщению, в стране с 6,7 млн га посевов озимой пшеницы около 6 млн га находятся в удовлетворительном состоянии, что позволяет ожидать, при отсутствии дальнейшем экстремальных погодных условий и в условиях прогнозируемой государственной политики, около 20 млн т валового сбора пшеницы. Валовое производство ячменя в условиях задержки сева этой культуры и уменьшения привлекательности ее выращивания прогнозируется на уровне 7,5 млн тонн. Урожай кукурузы, по данным УКАБ, ожидается на уровне 23 млн тонн.

Таким образом, в ассоциации подсчитали, что Украина в 2013 году сможет собрать 52-53 млн тонн зерновых.

Как сообщал УНИАН, ассоциация УКАБ снизила из-за мартовской непогоды прогноз урожая зерновых в Украине в 2013 году до 50-53 млн тонн с ожидавшихся ранее 53-55 млн тонн.

По данным Минагропрода в 2012/2013 МГ общий объем экспорта зерновых из Украины составит 24,4 млн тонн. При этом украинские аграрии в 1 квартале текущего года экспортировали около 4,8 млн тонн кукурузы, 500 тыс. тонн пшеницы (из них 470 тыс. тонн — продовольственной) и 180 тыс. тонн ячменя. Всего с начала текущего МГ Украина поставила на внешние рынки 19,4 млн тонн зерновых