Украина уже экспортировала 20,2 млн тонн зерновых

Украина с начала 2012-2013 маркетингового года (МГ, 1 июля 2012 г. - 1 июня 2013 г.) по состоянию на 11 апреля поставила на внешние рынки 20,2 млн тонн зерна, что на 3,6 млн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, больше всего за указанный период украинские аграрии экспортировали кукурузы - 11,4 млн тонн.

Также происходит наращивание экспорта продуктов переработки зерна, особенно муки. По данным Минагропрода, Украина с начала маркетингового года поставила на внешние рынки около 160 тыс. тонн муки.

До конца МГ Минагропрод планирует нарастить экспорт зерновых до 24,6 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозировало, что экспорт зерна в текущем маркетинговом году вырастет до 24,4 млн тонн.

Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.