Ранними зерновыми в Украине засеяно 50% прогнозируемых площадей

Украинские аграрии к 12 апреля засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми 1,46 млн га, что составляет 50% от прогноза, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Сравнительных данных Минагропрод не предоставляет, однако, по информации УНИАН, к 16 апреля 2012 года яровыми культурами в стране было засеяно 10,8 млн га.

Согласно сообщению, посевные работы ведутся в 21 области Украины, при этом посев завершен в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской областях и АР Крым.

Кроме того, к указанной дате аграрии засеяли под подсолнечник 70 тыс. га (2% от прогноза) и 3 тыс. га (1% от прогноза) под сахарную свеклу.

В ведомстве также сообщили, что в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 91,8% озимых зерновых.

Как сообщал УНИАН, в связи с неблагоприятными погодными условиями посевная кампания в Украине в 2013 году задержалась на 2-3 недели.

Всего под урожай 2013 года планируется засеять 27,6 млн га, из которых 16,2 млн га будут отведены под зерновые культуры.

Прогноз пересева озимых, по данным Минагропрода, составляет 300-500 тыс.