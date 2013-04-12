Эксперт: компания «Дружба Нова» - выгодное приобретение для «Кернела»

Приобретение крупнейшим производителем подсолнечного масла в Украине агрохолдингом «Кернел» 80% акций сельскохозяйственной компании «Дружба Нова» за 68 млн долл. является выгодной покупкой для холдинга, так как цена приобретения сопоставима с его предыдущими приобретениями.

Об этом УНИАН сообщила старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Тамара Левченко.

«Воспринимается сделка позитивно и цена приобретения сопоставима с предыдущими приобретениями «Кернела». В ходе последней сделки они купили 119,3 тыс. га за 98 млн долл., но это без учета долгов», - отметила эксперт.

По подсчетам аналитика, за один гектар земли «Дружба Нова» агрохолдинг «Кернел» заплатил 796 долл. без учета долга, тогда как средняя цена на аренду земли без инфраструктуры на рынке составляет 300-350 долл. за гектар. Разницу в цене Т.Левченко объясняет развитой инфраструктурой и современными технологиями, которыми располагает «Дружба Нова».

«Все остальное сверху – это очень развитая инфраструктура. Это элеваторы, комбайны, скот и т.д. «Дружба Нова» - это первоклассная компания по технологиям, компания новаторская, сопоставимая с «Мрией», поэтому «Кернел» купил ее достаточно выгодно».

Эксперт также отметила, что в будущем «Кернел» продолжит поглощать более мелкие сельхозкомпании, так как агрохолдинг заявлял, что примерно за два-три года его земельный банк увеличится до 450-500 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Кернел» 11 апреля сообщил о покупке 80% агрокомпании с земельным банком 108 тыс. га за 68 млн долл. Чистый долг приобретаемой компании составляет 101 млн долл.

В агрохолдинге также отмечают, что после приобретения, которое еще должен одобрить Антимонопольный комитет Украины, земельный банк «Кернел» вырастет до 422 тыс. га.

По итогу июля-декабря 2012 года «Кернел» увеличил свою долю в 7 сельскохозяйственных компаниях, заплатив суммарно за пакеты акций 2,4 млн долл.

Справка УНИАН. Контролируемый бизнесменом Андреем Веревским агрохолдинг Kernel, который вышел на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году, является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с прошлого года включены в индекс «голубых фишек».

Компания, которая продала в рамках IPO 36% акций за 221 млн долл., после чего провела еще несколько допразмещений, на последнем закрытии стоила около 1,8 млрд долл.

Холдинг производит сырое, рафинированное и бутилированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашняя», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах, а также является крупным экспортером зерна.

«Дружба-Нова» занимается растениеводством и животноводством в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Владеет более чем 5-тысячным поголовьем крупного рогатого скота и собственным элеваторным комплексом. В 2012 году выручка от реализации компании увеличилась на 70,6% - до 930,7 млн грн. Чистый доход вырос на 83% - до 802,4 млн грн.