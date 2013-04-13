В воскресенье в Украине сохранится дождливая погода

В воскресенье, 14 апреля, в Украине ожидаются дожди, ночью в северных областях возможны сильные, без осадков будет только на востоке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила начальник отдела Украинского гидрометеорологического центра Виктория Бойко.

«На завтра в Украине небольшие дожди, ночью в северных областях возможны местами сильные. Без осадков только на востоке Украины», - сказала В.Бойко.

В пресс-службе Гидрометцентра УНИАН сообщили, что температура ночью будет составлять 4-9°, на востоке 1-6° тепла, днем 8-13°, в южной и восточной части 12-17°, в Карпатах ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

По Киеву и Киевской области завтра облачно с прояснениями, дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 4-9° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 10-12°.