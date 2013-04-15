Союз птицеводов Украины: импорт курятины существенно сократится, собственное производство - вырастет

Украина в 2013 году может сократить импорт курятины до 70 тыс. тонн, что на 39% меньше, чем в 2012 году, говорится в сообщении ассоциации «Союз птицеводов Украины».

Согласно сообщению, сокращение импорта будет происходить на фоне значительного роста экспорта курятины из Украины.

«По нашим данным, импорт курятины в 2013 году сократится на 39%, или на 45 тыс. тонн, - до 70 тыс. тонн, а в 2017 году составит 30 тыс. тонн. К 2017 году экспорт курятины вырастет в 3,7 раза, или на 219 тыс. тонн, - до 300 тыс. тонн по сравнению с 2012 годом. При этом производство мяса птицы вырастет на 60% - до 1,7 млн тонн до 2018 года по сравнению с 2012 годом», - цитирует пресс-служба главу ассоциации Александра Бакуменко.

По прогнозам ассоциации, производство яиц в 2013 году увеличится на 2,1% по сравнению с предыдущим годом - до 19,5 млрд штук, а потребление яиц на душу населения в текущем году вырастет до 307 штук в год с 305 штук в 2012 году.

А.Бакуменко также отметил, что, несмотря на получение Украиной разрешения поставлять продукцию птицеводства в страны ЕС в объеме 20 тыс. тонн курятины и 3 тыс. тонн яичных продуктов, этот рынок для нашей страны пока остается закрытым.

«Отечественным производителям тяжело будет зайти на европейский рынок, поскольку Украина не подписала соглашение об ассоциации с ЕС, поэтому таможенные пошлины на отечественную продукцию останутся слишком высокими», - отметил А.Бакуменко.

Справка УНИАН. По данным Гостаможни, импорт мяса и пищевых субпродуктов птицы в 2012 году вырос на 87,5% по сравнению с 2011 годом - до 114,6 тыс. тонн, а экспорт увеличился до 145,2 тыс. тонн, что на 83,8% больше, чем годом ранее.