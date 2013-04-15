Запасы зерна в Украине снизились на 37%

Запасы зерна на сельхозпредприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые занимаются его хранением и переработкой, по состоянию на 1 апреля текущего года составляют 10,8 млн тонн, что на 37% меньше, чем на указанную дату прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, запасы пшеницы на этих предприятиях составляют 3,7 млн тонн, ячменя – 1,2 млн тонн, кукурузы – 5,1 млн тонн, ржи – 0,3 млн тонн.

Непосредственно на аграрных предприятиях запасы зерна сократились на 34% по сравнению с аналогичной датой 2012 года до 5,2 млн тонн, из которых на пшеницу приходится 1,4 млн тонн, ячмень – 0,9 млн тонн, кукурузу – 2,3 млн тонн, рожь – 0,1 млн тонн. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия на 1 апреля имели в наличии 5,6 млн тонн зерна, что на 39% меньше, чем на 1 апреля 2012 года.

По данным Госстата, запасы семян подсолнечника составляют 2,2 млн тонн, что на 27% меньше, чем год назад.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода внутренняя потребность в зерне в Украине составляет 27,9 млн тонн в год.

В прошлом году урожай зерна составил 46,2 млн тонн против рекордных 56,7 млн тонн в 2011 году. В 2013 году эксперты прогнозируют валовой сбор зерновых на уровне 50-53 млн тонн.