Агрохолдинг Astarta в 2012 году сократил прибыль почти вдвое, инвестиции - на 35%

Варшава. Крупнейший производитель сахара в Украине агрохолдинг Astarta по итогам 2012 года получил 45,133 млн евро чистой прибыли, что на 48,4%, или 42,4 млн евро, меньше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщается в консолидированном отчете компании за 2012 год, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно отчету, компания сократила валовую прибыль до 82,690 млн евро со 120,874 млн евро, а операционную прибыль - до 59,612 млн евро с 93,356 млн евро.

В то же время выручка Astarta выросла до 354,272 млн евро с 303,587 млн евро.

Согласно отчету, доля крупнейшего сегмента в выручке компании - производства сахара - по итогам прошлого года сократилась до 50% с 55% годом ранее на фоне роста сельскохозяйственного сегмента до 30% с 26%.

В прошлом году доля других источников в выручке выросла втрое - до 3%, производство связанных с сахарным сегментом других продуктов сократилась до 8% с 9%, а животноводческий сегмент сохранил свою долю на уровне предыдущего года - 9%.

"Экспортная выручка выросла на 128%. Вклад экспорта в консолидированной выручке составил 24% в сравнении с 13% в 2011 году", - сообщает компания.

Согласно предоставленным в рапорте данным, в прошлом году компания получила рекордную за последние 5 лет выручку, которая была почти в 3 раза выше, чем в 2008 году.

Рекордную чистую прибыль за последнюю пятилетку компания получила в прошлом году.

На конец прошлого года Astarta оценивала свои активы в 653,8 млн евро, а весь долг составлял 254,3 млн евро.

Напомним, в 2011 году Astarta увеличила чистую прибыль более чем чем 9% - до 87,5 млн евро на фоне почти 40% роста выручки - до 303,6 млн евро.

Кроме того, компания Astarta в 2012 году инвестировала в свое развитие около 38,4 млн евро, что на 35%, или на 20,8 млн евро, меньше, чем в предыдущем году, который был рекордным за последние пять лет по объему инвестиций.

Согласно отчету, больше всего в прошлом году компания вложила в покупку оборудования - 27,2 млн евро, а инвестиции в помещения, строительство и покупку автомобилей составили 5,2 млн евро, 4,7 млн евро и 1,1 млн евро соответственно.

В сравнении с 2011 годом увеличились инвестиции только в строительство - на 9%.

За последние пять лет компания ежегодно инвестировала в свое развитие от 9 млн евро до рекордных 59,1 млн евро в 2011 году.

В 2008 и 2010 годах инвестиции составили 32,8 млн евро и 37,2 млн евро соответственно.

Напомним, в мае прошлого года представители компании сообщили о намерении сохранить инвестиции в 2012 году на уровне предыдущего года. Около 65% средств планировалось направить на агропроизводство, переработку, инфраструктуру и покупку новой техники, 30% - на сахарное производство, в т.ч. проект по биогазу, 5% - на животноводство.

Компания Astarta также не планирует выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, в котором компания заработала 45,1 млн евро чистой прибыли.

«На данном этапе Совет директоров будет рекомендовать собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2012 год», - говорится в отчете.

При этом отмечается, что агрохолдинг может изменить дивидендную политику в будущем, и она будет зависеть от ряда факторов, в частности, результатов работы компании.

Справка УНИАН. Основанная в 1993 году Astartа владеет в Украине 8 сахарными заводами мощностью производства более 400 тыс. тонн в год, мощностями по хранению сахара и зерновых и другими активами. Доля компании в производстве сахара на украинском рынке в прошлом году составила 19%. Astarta также арендует 245 тыс. га земли.

По последним данным, 36,99% акций компании, которая является вторым крупнейшим украинским эмитентом на Варшавской бирже, принадлежали Виктору Иванчику через Albacon Ventures Limited, 25,99% - главе совета директоров Валерию Короткову через Aluxes Holding Limited, 37,02 - free float.