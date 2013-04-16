На Днестре ожидается максимум уровня половодья, возможен выход воды на заводь

16 апреля на Днестре в створе поста Залещики ожидается прохождение максимума волны половодья высотой 620-670 см над нулем поста. При прохождении максимумов возможен выход воды на заводь.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по информации Укргидрометцентра, сегодня продолжится дальнейший разлив водополья на верхнем Днепре, в реках бассейна Припяти, Десны, нижних течениях рек Сула, Псел, малых реках Киевской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской областей, в верховье Южного Буга (Хмельницкая, Винницкая области) на отдельных участках с выходом воды на заводь и дальнейшим ее затоплением.

В верховье Припяти и ее притоках р. Стоход (Любешов), р. Стырь (Колки) ожидается продолжение постепенного повышения уровней воды с суточной интенсивностью 1-5 см с дальнейшим превышением опасных отметок (Волынская обл.).

На р. Дунай в створе водпоста Вилково вследствие ветрового нагона ожидается дальнейшее повышение уровней воды до 170-175 см над нулем поста, что превышает начальную отметку подтопления низинных участков.