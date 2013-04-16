АПК может обеспечить 1% роста ВВП Украины в 2013 году - Фонд Блейзера

Сельское хозяйство может обеспечить рост внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в 2013 году на уровне 1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник, 16 апреля, на 4-м Инвестиционном агробизнесфоруме сообщил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Единственная отрасль, в которой мы ожидаем достаточно неплохой уровень роста по результатам этого года, - это сельское хозяйство. Сельское хозяйство должно будет обеспечить 1% роста украинского ВВП», - считает он.

При этом О.Устенко отметил, что фонда Блейзера не изменил свой прогноз роста ВВП Украины в 2013 году, оставив его на уровне 1-1,5%.

Как сообщал УНИАН, согласно правительственным прогнозам, рост ВВП Украины по итогам 2013 года составит 2,5-3,4%.

Согласно проекту Бюджетной резолюции, обнародованной 10 апреля 2013 года, рост ВВП Украины прогнозируется на уровне 3%.

Вместе с тем, эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук ухудшили прогноз роста реального ВВП по итогам 2013 года до 1,2% против прогноза роста в 2,9%, сделанного в ноябре 2012 года.

В прогнозе экспертов Института экономических исследований и политических консультаций рост ВВП в 2013 году может составить 1,3-1,4% при условии успеха в переговорах Украины с Международным валютным фондом и выделения кредитов в рамках программы «стенд-бай». В случае провала переговоров динамика ВВП может быть отрицательной – до -3%.

Эксперты Международного валютного фонда прогнозируют нулевой рост ВВП Украины по итогам 2013 года.

Международный фонд Блейзера (The Bleyzer Foundation) создан в 2001 году при участии американской частной инвестиционной компании SigmaBleyzer (президент и директор-распорядитель компании – Майкл Блейзер, он же - президент фонда). Занимается исследованиями экономики Украины.