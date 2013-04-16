Fitch присвоило агрохолдингу «Креатив Групп» рейтинг «B-» с позитивным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило одному из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине агрохолдингу «Креатив Групп» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «B-» и национальный долгосрочный рейтинг «BBB+(ukr)», сказано в сообщении агентства, переданном УНИАН.Прогноз по рейтингам позитивный.

"Также Fitch присвоило планируемым еврооблигациям «Креатив Групп» ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B-(EXP)» с рейтингом возвратности активов «RR4». Рейтинг эмиссии имеет статус Rating Watch «Негативный», который будет пересмотрен после получения окончательных данных об объеме эмиссии. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по эмиссии", - говорится в сообщении.

Fitch обращает внимание, что запланированный выпуск еврооблигаций на 400 млн долл. будет проведен на уровне холдинговой компании и будет считаться приоритетным необеспеченным обязательством «Креатив Групп».

«По выпуску будут предусмотрены гарантии (являющиеся поручительствами по украинскому законодательству) от крупнейших операционных компаний группы и субхолдинговых структур, на которые приходится не менее 80% активов, выручки и EBITDA группы. «Креатив Групп» планирует использовать поступления от облигаций для выплаты задолженности (в основном обеспеченной) и финансирования капитальных вложений", - говорится в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 апреля, рейтинговое агентство Standart & Poors присвоило одному из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине агрохолдингу «Креатив Групп» долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг «В-» с позитивным прогнозом.

Справка УНИАН. Агропромышленная группа «Креатив» является одним из лидеров украинского рынка жиров и маргаринов с долей более 30%. Группа владеет тремя заводами по переработке семян подсолнечника с общим годовым объемом около 1,1 млн тонн. Также «Креатив» владеет четырьмя заводами по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. Кроме того, группа занимается переработкой соевых бобов и развивает сельскохозяйственное направление, в которое входят растениеводческие хозяйства, завод по переработке пеллет и животноводческий комплекс. Компания выпускает масложировую продукцию под ТМ "Сонола", ТМ "Деликон" и ТМ "Дивное".