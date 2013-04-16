Более половины собственников паев против снятия моратория на продажу сельхозземель

Против снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения выступают 58,5% собственников земельных паев, опрошенных в ходе социального исследования, проведенного Центром социальных экспертиз Института социологии НАН Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты исследования, в котором приняли участие более 5 тыс. респондентов из 13 областей, были обнародованы во вторник на пресс-конференции.

Согласно исследованию, против открытия рынка земли также выступили 56,1% фермеров и 56,8% руководителей мелких и средних сельскохозяйственных предприятий. Среди основных причин негативного отношения к снятию моратория респонденты назвали приход крупного капитала и вытеснение фермерства, потерю плодородия из-за несоблюдения севооборотов, снижение арендной платы, уничтожение села и пр.

В то же время, за отмену моратория на продажу сельхозземель выступили 20,7% собственников паев, 26% фермеров и 27,9% руководителей предприятий. Сторонники открытия рынка земли считают, что это увеличит поступления в бюджет, будет способствовать развитию фермерства, привлечет новых инвесторов и даст возможность купить землю, а не брать ее в аренду.

При этом, согласно результатам опроса, продать свой земельный пай готовы 23% собственников, тогда как 65% не готовы к продаже, а 12% еще не определились. Купить землю сельхозназначения готовы 33% опрошенных фермеров и руководителей аграрных предприятий, а не планируют приобретать паи 38%.

За собственные средства купить земельный участок рассчитывают 50% фермеров и 45,1% руководителей. Воспользоваться кредитными средствами планируют 35,8% респондентов-фермеров и 37,3% респондентов – руководителей мелких и средних сельхозпредприятий.

Как сообщал УНИАН,мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине действует до 2016 года. Однако правительственный законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который предполагает отмену моратория на продажу сельхозземель, планируется зарегистрировать в парламенте до июля 2013 года.