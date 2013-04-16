Арбузов поручил активизировать кредитование аграриев для проведения посевной

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов поручил профильным министрам и представителям местной власти обеспечить возможности для активизации кредитования аграриев коммерческими банками для закупки материально-технических ресурсов под проведение весенне-полевых работ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, такое поручение С.Арбузов дал чиновникам сегодня в ходе селекторного совещания по вопросам проведения комплекса весенне-полевых работ в 2013 году.

«На всех уровнях необходимо усилить работу с коммерческими банками по привлечению кредитов, которые следует направить, прежде всего, для закупки материально-технических ресурсов», - подчеркнул С.Арбузов.

Так, по его словам, несмотря на то, что на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители получили более 4,7 млрд грн кредитных ресурсов, что на 1,3 млрд грн больше, чем в соответствующий период прошлого года, это лишь 63% от необходимых 7,5 млрд грн.

Кроме того, С.Арбузов поручил министрам аграрной политики и энергетики отработать меры по насыщению рынка топлива с целью избежания искусственного дефицита или повышения цен на топливо в период уборочной кампании.

«Принять меры к насыщению рынка (топлива – УНИАН) с целью избежания искусственного дефицита и повышения цен на топливо в период уборочных работ», - отметил С.Арбузов.

Как сообщал УНИАН, в связи с неблагоприятными погодными условиями посевная кампания в Украине в 2013 году задержалась на 2-3 недели.

Всего под урожай зерновых в 2013 году планируется засеять 16,2 млн га, из которых 8,1 млн га приходится на яровые зерновые культуры.

Прогноз пересева озимых, по данным Минагропрода, составляет 300-500 тыс. га.

По состоянию на 15 апреля сельхозпроизводители обеспечены семенами на 105% от заявленных потребностей, минеральными удобрениями - на 124%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мартовские снегопады накрыли пеленой перспективы урожая