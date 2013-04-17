Агрокомпания «Укрпродукт» за год увеличила прибыль в 2 раза

Один из крупнейших в Украине производителей плавленого сыра и фасованного масла компания «Укрпродукт» по итогам 2012 года увеличила чистую прибыль до 0,85 млн фунтов стерлингов, что в 2,1 раза больше, чем в 2011 году, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, выручка компании в прошлом году выросла на 19% - до 60,2 млн фунтов стерлингов. Валовая прибыль по сравнению с 2011 годом возросла на 33% - до 9 млн фунтов стерлингов. Объем прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) в 2012 году составил 3,2 млн фунтов стерлингов, что на 68% больше, чем в 2011 году.

При этом Совет директоров «Укрпродукта» предлагает не выплачивать дивиденды в этом году в целях экономии.

По словам исполнительного директора «Укрпродукта» Сергея Евланчика, компании удалось показать высокие темпы роста, несмотря на ограничение импорта сыров в Россию и низкую цену на молочные продукты

«Компания смогла показать высокие темпы роста рентабельности в торговой среде, которая продолжала ставить испытания. Запрет на импорт в Россию молочных продуктов привел к росту объемов молока и низкой цене на него до сентября 2012 года. Однако компания продолжает укреплять свои позиции на рынке масла и плавленых сыров. Дальнейшее развитие также приобрел сегмент напитков, чему поспособствовал крупный проект на заводе в Староконстантинове. Теперь компания может рассматривать молочный сегмент и сегмент напитков с более широкой базой для прибыльного роста», - цитируются в отчете слова С.Евланчика.

Выручка от реализации молочных продуктов «Укрпродукта» в 2012 году выросла на 2,6% по сравнению с предыдущим годом - до 35,6 млн фунтов стерлингов. При этом доля компании на рынке плавленых сыров возросла до 22,6% с 16,3% в 2011 году, тогда как на рынке фасованного масла несколько сократилась - до 22,6% с 23% в 2011 году.

Что касается сухого обезжиренного молока, то выручка от реализации этой продукции увеличилась в 2012 году на 18,5% - до 8,9 млн фунтов стерлингов, однако рентабельность производства все еще не достигла точки безубыточности.

Продажи напитков компанией в прошлом году составили 4% от общего объема продаж, или 2,4 млн фунтов стерлингов.

Кроме того, в 2012 году «Укрпродукт» завершил первый этап реконструкции Староконстантиновского молокозавода в рамках полученного от Европейского банка реконструкции и развития кредита.

Cправка УНИАН. Ukrproduct Group владеет 4 заводами по производству молочных изделий в Западной и Центральной Украине ежегодной мощностью около 60 тыс. тонн, а также - с апреля 2012 года - по производству кваса "Арсеньевский".

Компания продает молочные изделия под брендами Molendam, "Кремлевское", "Наш молочник", "Вершкова долина", "Народный продукт", "Наш сырок", "Фермерский", которые в 2011 году обеспечили 71% всей выручки.