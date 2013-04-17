Молочная компания «Галичина» увеличила прибыль на 2,2%

Молочная компания «Галичина» по итогам 2012 года нарастила чистую прибыль до 19,5 млн грн, что на 2,2% больше, чем в предыдущем году, говорится в годовом финансовом отчете.

Согласно документу, чистая выручка компании от реализации продукции сократилась на 17,4% - до 733,4 млн грн. Валовая прибыль «Галичины» сократилась на 4% против показателя 2011 года и составила 245 млн грн. В то же время, операционная прибыль компании в 2012 году выросла до 21,3 млн грн, что на 5,6% больше, чем в 2011 году.

Поступление капитальных инвестиций в компанию в прошлом году сократилось до 7,8 млн грн с 11 млн грн в 2011 году.

Сообщается, что компания «Галичина» приняла решение не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года.

Справка УНИАН. Частное акционерное общество «Галичина» основано в 1998 году. Основным видом деятельности компании является производство и реализация цельномолочной продукции, а также сухого молока и масла. Продукция производится под торговыми марками "Галичина", "Мои коровки", "Молочна родина".

По итогам 2011 года компания зарегистрировала 19,052 млн грн чистой прибыли, что на 19,2% меньше, чем в 2010 году.