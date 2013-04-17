Спецрежим налогообложения для аграриев должен действовать до 2018 года – Минагропрод

Специальный режим налогообложения, который включает в себя аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС и фиксированный сельскохозяйственный налог, необходимо оставить без изменений до 2018 года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на министра Николая Присяжнюка.

По его словам, до 2018 года аграрии смогут подготовиться к переходу на общую систему налогообложения НДС, а до этого времени необходимо ввести мораторий на внесение изменений в Налоговый кодекс относительно отмены льготного налогообложения.

«Согласно Налоговому кодексу Украины, спецрежим налогообложения налогом на добавленную стоимость действует до 1 января 2018 года. За это время аграрный бизнес Украины сможет подготовиться к переходу на общую систему налогообложения НДС. Поэтому необходимо ввести мораторий на внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены этого спецрежима. Рассматривать же вопрос реформирования фиксированного сельхозналога стоит уже после завершения земельной реформы», - цитирует пресс-служба министра.

Глава ведомства также напомнил, что за время действия спецрежима налогообложения удвоилось производство валовой продукции сельского хозяйства, в результате чего значительно возросли поступления в бюджет от предприятий АПК. Так, в 2012 году аграрии перечислили в бюджет 42 млрд грн, что на 4,8% больше, чем в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, десять аграрных ассоциаций Украины направили письмо к властям с просьбой содействовать сохранению фиксированного сельскохозяйственного налога и льгот по уплате налога на добавленную стоимость для сельхозпроизводителей, поскольку их отмена приведет к стагнации аграрного сектора страны. По их подсчетам, если правительство примет решение об отмене налоговых льгот для сельхозпроизводителей, то их потери составят 19 млрд грн. При этом количество убыточных сельхозпредприятий вырастет до 50% с 17-30%, а сокращение валового объема производства сельхозпродукции составит 8-10%.

Справка УНИАН. Национальным планом действий на 2013 год предусмотрено внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно реформирования фиксированного сельскохозяйственного налога и пересмотра льгот по оплате налога на добавочную стоимость и налога на прибыль предприятия.

Льготное налогообложение для сельхозпроизводителей действует в Украине с 1998 года.