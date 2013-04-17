Покупателей возмущают некачественные и просроченные продукты в торговых сетях - опрос

Более половины покупателей национальных сетей розничной торговли недовольны просроченными и некачественными продуктами на магазинных полках, говорится в обнародованном в среду опросе общественного мнения, проведенном исследовательским агентством InMind.

По данным опроса, качеством товаров и продуктов в украинских торговых сетях недовольны 61% покупателей, опрошенных в сети он-лайн и 58% - опрошенных по телефону.

Такое же количество покупателей – на уровне 60% опрошенных он-лайн – высказали недовольство большими очередями к кассам.

Украинцы также недовольны качеством обслуживания клиентов в магазинах розничной торговли (40% опрошенных он-лайн). Низкую оценку покупателей получил уровень компетентности персонала торговых сетей: им недовольны 47% опрошенных покупателей.

Опрос показал, что покупатели сомневаются в реальности цен, указанных на ценниках товаров (49% - он-лайн). Также, по мнению 34% опрошенных он-лайн, цены и ассортимент товаров не соответствует рекламе. На высокие цены в магазинах жалуются сравнительно небольшое количество потребителей (23% - он-лайн).

При этом, около 57% опрошенных отметили предоставление торговыми сетями более низких цен по сравнению с обычными магазинами, а 69% довольны предоставлением торговыми сетями скидок на продаваемые товары.

Справка УНИАН. InMind – исследовательское агентство полного цикла, входящее в международную исследовательскую сеть Factum Group.

Компания является членом профессиональных ассоциации ESOMAR, «Европейской бизнес ассоциации» (ЕBA), «Всеукраинской рекламной коалиции» (ВРК), «Украинской ассоциации маркетинга» (УАМ).