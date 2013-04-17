Производство подсолнечного масла в Украине в 1-м квартале сократилось на 0,4%

В Украине в январе-марте 2012 года производство нерафинированного подсолнечного масла сократилось до 962 тыс. тонн, что на 0,4% меньше, чем в первом квартале 2012 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в марте объем производства подсолнечного масла составил 307 тыс. тонн, что на 6,4% меньше, чем в марте 2012 года и на 2% уступает показателям февраля текущего года.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам отраслевой ассоциации «Укролияпром», производство подсолнечного масла в Украине в 2012/2013 маркетинговом году (сентябрь 2012 г. – август 2013 г.) может сократиться до 3,6 млн тонн с 3,8 млн тонн в прошлом маркетинговом сезоне в связи с уменьшением урожая подсолнечника.

По данным Госстата, урожай подсолнечника в 2012 году вырос до 8,4 млн тонн с 8,1 млн тонн в 2011 году.