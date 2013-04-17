Производство мяса птицы в Украине в 1-м квартале выросло на 6,8%

В Украине производство свежего или охлажденного мяса птицы в январе-марте 2013 года выросло на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составило 169 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в марте украинские птицеводы поставили на рынки 58,6 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса птицы, что на 13,9% превышает результаты марта 2012 года и на 9,3% показатели февраля текущего года.

При этом производство замороженного мяса птицы в январе-марте 2013 года превысило аналогичные показатели 2012 года на 96,9% и составило 26,2 тыс. тонн, из которых 10,9 тыс. тонн было произведено в марте, что на 168,2% больше, чем в марте 2012 года и на 45,8% превышает показатели февраля 2013 года.

Объем производства свежей или охлажденной говядины в 1-м квартале т.г. вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,5 тыс. тонн. В марте производство свежей или охлажденной говядины составило 4,5 тыс. тонн, что на 1,4% меньше, чем в марте прошлого года, но на 8,3% превышает февральские результаты.

Вместе с тем, производство замороженной говядины по результатам первых трех месяцев 2013 года сократилось на 15,7% по сравнению с январем-мартом 2012 года - до 3,6 тыс. тонн, из которых 1,4 тыс. тонн были произведены в марте, что на 28,7% меньше, чем в марте 2012 года, но на 5,7% больше, чем в феврале 2013 года.

Также сообщается, что за указанный период объем производства свежей или охлажденной свинины сократился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 46,9 тыс. тонн. В марте производство данной продукции уменьшилось до 16,1 тыс. тонн, что на 13,9% уступает мартовским показателям прошлого года и на 4,8% - показателям февраля 2013 года.

Объем производства замороженной свинины в январе-марте текущего года сократился на 28,6% по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года - до 2,7 тыс. тонн. При этом в марте объем производства замороженной свинины составил 0,9 тыс. тонн, что уступает аналогичному показателю 2012 года на 43,9%, но превышает февральские результаты на 12,3%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство мяса в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 3,4% – до 3,136 млн тонн (в живом весе).