Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в 1-м квартале снизилось на 7,2%

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине за январь-март 2013 года снизилось на 7,2% по сравнению с январем-мартом 2012 года - до 367 тыс. тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в марте 2013 года производство хлеба и хлебобулочных изделий упало на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 127 тыс. тонн, а сравнению с февралем текущего года возросло на 10%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года объем производства хлебобулочных изделий в Украине сократился до 1,6 млн тонн, что на 5,3% меньше, чем в 2011 году.