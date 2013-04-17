Украинские пивовары в 1-м квартале сократили производство пива на 3%

Производство пива в Украине в январе-марте текущего года сократилось до 50,5 млн декалитров, что на 3% меньше, чем в первом квартале 2012 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в марте украинские пивовары поставили на рынки 21,4 млн дал, что на 8,8% уступает объемам производства в марте 2012 года, однако на 41,5% превышает результаты февраля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, глава ассоциации «Укрпиво» Галина Коренькова прогнозирует рост производства пива в 2013 году до 305 млн дал, что на 1,7% больше, чем в 2012 году.

По данным Госстата, в Украине в 2012 году производство пива солодового, включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя не менее 0,5%, сократилось по сравнению с 2011 годом на 1,5% - до 300 млн декалитров.