Производство кондитерских изделий в Украине в 1-м квартале сократилось на 10,2%

Производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в 1-м квартале 2013 года выросло на 9,9% - до 81,6 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в марте 2013 года производство шоколада и продуктов, содержащих какао, по сравнению с февралем текущего года увеличилось на 27,2%, а по сравнению с мартом прошлого года увеличилось на 15,7% - до 29,9 тыс. тонн.

Производство сахарных кондитерских изделий, не содержащих какао, в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2012 года упало на 10,2% - до 48,9 тыс. тонн,

Производство сахарных кондитерских изделий в марте 2013 года по сравнению с февралем этого года увеличилось на 36,2% - до 19,2 тыс. тонн, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство сократилось на 9,8%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство шоколада и других продуктов, содержащих какао, в Украине в 2012 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 0,6% - до 345 тыс. тонн, производство кондитерских изделий из сахара, в том числе белого шоколада, сократилось на 4,1% – до 221 тыс. тонн.