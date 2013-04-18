Минагропрод предлагает Верховной Раде отменить минимальные цены на сахар

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает Верховной Раде отменить минимальные цены на сахар и сахарную свеклу, приняв внесенный Кабинетом министров законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и реализации сахара».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минагропроде отметили, что указанный законопроект предусматривает модернизацию механизма государственного регулирования производства сахара путем квотирования, а также устанавливает порядок использования сахара сверх квоты. В случае принятия законопроекта между участниками свекольно-сахарного рынка будет введена исключительно денежная форма расчетов.

Такие меры, по мнению Минагропрода, создадут условия для эффективного функционирования и развития сахарной отрасли в Украине.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины повысил минимальные цены на сахар (без учета НДС) на следующий маркетинговый год (МГ, сентябрь 2013 г. - август 2014 г.) на 14,5% - до 4677,69 грн/тонна с 4083,33 грн/тонна.

Справка УНИАН. Украинские сахаропроизводители завершили сезон, переработав 17 млн тонн сахарной свеклы. Объем производства сахара с 63 сахарных заводов составил 2,2 млн тонн. Эти объемы полностью обеспечивают внутреннюю потребность страны в сахаре, которая составляет 1,8 млн тонн.