Агрохолдинг «Агротон» за год сократил валовую прибыль на 39%

Сельскохозяйственный холдинг «Агротон» по предварительным результатам 2012 года сократил валовую прибыль до 17,04 млн долл., что на 38,8% меньше, чем в 2011 году, сообщила компания.

Согласно сообщению, доход «Арготона» в прошлом году уменьшился по сравнению с 2011 годом на 18,5% - до 99,5 млн долл. Прибыль до налогообложения выросла до 6,7 млн долл. с 0,29 млн долл. в 2011 году.

Показатель чистой прибыли в отчете компании не приводится, так как эти данные, согласно отчету, еще проходят аудит.

Падение финансовых результатов в компании связывают с ухудшением показателя переоценки биологических активов в 2,4 раза – до 11,44 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в прошлую пятницу акции "Агротона" рухнули на 56% после того, как агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг и рейтинг необеспеченного долга до уровня «ССС», указав также на возможность дальнейшего понижения рейтинга.

В понедельник бумаги компании подешевели еще почти на 70%, достигнув исторического минимума с момента дебюта компании на Варшавской бирже в ноябре 2010 года - до 1,13 злотых за штуку.

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Справка УНИАН. Группа компаний «Агротон», которая специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства, работает с 1992 года. Холдинг владеет земельным банком около 151 тыс. га в Луганской и Харьковской областях и складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

Среди крупнейших акционеров компании - IFG DIRECTORS LIMITED с 51,04% долей, BNY (NOMINEEES) LIMITED с 18,46%, Templeton Asset Management Ltd с 12,62% и Generali Otwarty Fundusz Emerytalny с 5,02% долей. Free float - 12,85%.