Агрохолдинг «Астарта» за год увеличил доли в 10 сельскохозяйственных компаниях

Крупнейший производитель сахара в Украине «Астарта» в 2012 году увеличил доли в 3 аграрных компаниях, 3 комбикормовых предприятиях, 3 торговых и 1 предприятии, занимающемся производством сахара.

Об этом говорится в годовом финансовом отчете «Астарты», имеющемся в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, в 2012 году холдинг приобрел контрольный пакет акций в торговых компаниях «Инвестпромгаз» (99,93%), «Цукорагропром» (99,91%), «Волощук-Цукор» (98,68%), производителе сахара «Глобинский сахар» (98,68%) и агрокомпании «Слобожанская Житница» (50,99%). Приобретение контрольных пакетов акций обошлось «Астарте» в 58 тыс. евро.

Кроме того, компания увеличила свою долю в агрокомпаниях «Волощук-Агро» (до 97,48% с 92,79% в 2011 году), «Геоэкспертсервис» (до 100% с 98,33%) и в комбикормовых заводах «Кобеляцкий комбикормовый завод» (до 98,56% с 97,26%), «Шишацкий комбикормовый завод» (до 90,56% с 82,71%), «Хорольский комбикормовый завод» (до 99,24% с 92,77%).

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Астарта» по итогам 2012 года получил 45,133 млн евро чистой прибыли, что на 48,4%, или 42,4 млн евро, меньше, чем в предыдущем году. Компания сократила валовую прибыль до 82,690 млн евро со 120,874 млн евро, а операционную прибыль - до 59,612 млн евро с 93,356 млн евро

В то же время выручка «Астарты» выросла до 354,272 млн евро с 303,587 млн евро.

Доля крупнейшего сегмента в выручке компании - производства сахара - по итогам прошлого года сократилась до 50% с 55% годом ранее на фоне роста сельскохозяйственного сегмента до 30% с 26%.

Справка УНИАН. Основанная в 1993 году Astartа владеет в Украине 8 сахарными заводами мощностью производства более 400 тыс. тонн в год, мощностями по хранению сахара и зерновых и другими активами. Доля компании в производстве сахара на украинском рынке в прошлом году составила 19%. Astarta также арендует 245 тыс. га земли.

По последним данным, 36,99% акций компании, которая является вторым крупнейшим украинским эмитентом на Варшавской бирже, принадлежали Виктору Иванчику через Albacon Ventures Limited, 25,99% - главе совета директоров Валерию Короткову через Aluxes Holding Limited, 37,02 - free float.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минагропрод предлагает Верховной Раде отменить минимальные цены на сахар