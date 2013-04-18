Урожайность озимых в этом году вырастет на 15-20% - Гидрометцентр

Урожайность озимых культур в Украине в 2013 году вырастет по сравнению с предыдущим годом на 15-20%, сообщил сегодня на брифинге директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

«Незначительное количество озимых площадей находится в неудовлетворительном состоянии. Это касается Херсонской, частично Запорожской и Днепропетровской областей, а также степной части Крыма», - сказал Н. Кульбида.

«Мы можем оценивать их потенциальную урожайность в этом году на 15-20% выше, чем в прошлом», - добавил он.

Н. Кульбида также сообщил, что значительные территории Полесского района, предназначенные для посева ярового ячменя, в этом году были затоплены, в результате чего прогнозируется задержка посевов на 10-15 дней, что приведет к сокращению урожайности на 15-18% на этой территории по сравнению с прошлым годом.

Также главный синоптик страны добавил, что Минагропрод рекомендует площади, на которых может быть самое большое опоздание посевов, засеять кукурузой, которая даст гарантированный урожай.

Как ранее сообщал УНИАН, в связи с неблагоприятными погодными условиями посевная кампания в Украине в 2013 году задержалась на 2-3 недели.

Всего под урожай зерновых в 2013 году планируется засеять 16,2 млн га, из которых 8,1 млн га приходится на яровые зерновые культуры.

Прогноз пересева озимых, по данным Минагропрода, составляет 300-500 тыс. га.

В прошлом году урожай зерна составил 46,2 млн тонн против рекордных 56,7 млн тонн в 2011 году. В 2013 году эксперты прогнозируют валовой сбор зерновых на уровне 50-53 млн тонн.