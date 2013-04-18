Общественные организации предупреждают о возможном срыве международного конгресса пчеловодов

Общественные организации пчеловодов предупреждают о возможном срыве 43-го международного конгресса пчеловодов «Апимондия 2013», который должен состояться в Киеве 29 сентября – 4 октября 2013 года, из-за непрозрачной деятельности его организаторов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители общественных организаций «Союз пасечников Украины» и «Братство пчеловодов Украины».

«Существует опасность, что «Апимондию» просто не проведут, а просто заберут деньги и уедут», - высказал опасение член совета «Братства пчеловодов Украины» Николай Данилейко.

По словам члена «Союза пасечников Украины» Петра Шелеха, организационный комитет по подготовке к конгрессу был создан с нарушениями, а кандидатуры его членов не обсуждались в общественных организациях, которые должны проводить «Апимондию 2013» в Киеве. В результате организаторы, которые не посвящают в свою деятельность пчеловодов, составили упрощенную программу конгресса, которой предусмотрено посещение туристических мест, а не украинских пасек. К тому же организационный комитет, по словам П.Шелеха, установил слишком высокую цену для пчеловодов за участие в «Апимондии 2013», которая в пересчете на оптовую цену меда составляет более 400 кг за стенд.

Вице-президент «Союза пасечников Украины» Владимир Горишник уточнил, что в среднем за 1 кв. метр выставочной площади пасечникам придется заплатить около 300 евро.

Представители организаций также акцентировали на том, что хотели бы договориться с правительством о предоставлении выставочного павильона, в котором украинские пчеловоды могли бы представить свою продукцию бесплатно.

«Мы бы хотели, чтобы была какая-то прозрачность. Чтобы деньги от продажи мест направлялись непосредственно в бюджет государства. И мы планировали договориться с государством, чтобы был выделен какой-то один павильон, в котором бесплатно могла бы быть представлена вся украинская отрасль», – сказал В.Горишник.

Кроме того, участники пресс-конференции сообщили о том, что создают альтернативный организационный комитет по подготовке к «Апимондии 2013».

Справка УНИАН. Апимондия – это международная федерация пчеловодческих объединений. Создана в 1949 году. Центр находится в Риме.

В ходе 43-го международного конгресса «Апимондия 2013» Киев планируют посетить более 12 тыс. участников со всего мира. Научная программа конгресса пройдет под общим названием «За пределы улья: пчеловодство и глобальные вызовы» и будет посвящена изучению потенциала пчеловодческой отрасли в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством сегодня. Научная программа включает: 7 пленарных заседаний научных комиссий Апимондии, 5 пленарных заседаний континентальных комиссий Апимондии, которые будут представлять пять частей света, 16 тематических симпозиумов в рамках деятельности семи научных комиссий Апимондии и 4 круглых стола по актуальным вопросам и проблемам пчеловодства.