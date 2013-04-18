«Кернел» за 9 месяцев сократил продажи бутилированного подсолнечного масла на 21,7%

Крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине агрохолдинг «Кернел» по итогам 9 месяцев 2012/2013 маркетингового года (МГ, июль 2012 – июнь 2013) сократил продажи бутилированного подсолнечного масла до 84,2 млн литров, что на 21,7% меньше, чем за аналогичный период 2011/2012 МГ.

Об этом говорится в биржевом сообщении компании.

Согласно сообщению, объем продаж наливного подсолнечного масла в июле-марте текущего МГ вырос до 739,1 тыс. тонн, что на 32% больше, чем годом ранее. «Кернел» также нарастил продажи зерна – до 2,2 млн тонн, что превышает показатели июля-марта прошлого МГ на 20,8%. Объем продаж семян подсолнечника за отчетный период сократился на 10,6% - до 679,3 тыс. тонн.

При этом производство бутилированного подсолнечного масла за указанный период сократилось на 24,1% - до 77,3 тыс. тонн, а объем производства рафинированного подсолнечного масла упал на 24,7% - до 85,1 тыс. тонн.

В компании также сообщили, что пропускная способность терминалов за 9 месяцев текущего МГ выросла на 78,1% - до 2,6 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, «Кернел» ожидает ухудшения финансовых результатов в 2012/2013 маркетинговом году, так как объемы продаж наливного масла и семян подсолнечника будут ниже, чем компания предполагала ранее.

В 2012 финансовом году, закончившемся 30 июня 2012 года, Kernel сократил чистую прибыль на 9% - до 206,7 млн долл. с 226,3 млн долл. в предыдущем финансовом году.

Справка УНИАН. Холдинг «Кернел» (Kernel) производит сырое, рафинированное и бутилированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашняя», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах, а также является крупным экспортером зерна. Контролируется бизнесменом Андреем Веревским. Kernel вышел на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году, является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с прошлого года включены в индекс «голубых фишек».