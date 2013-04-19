«Кернел» ожидает ухудшения финансовых результатов в этом маркетинговом году

Крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине агрохолдинг «Кернел» прогнозирует ухудшение финансовых результатов в 2012/2013 маркетинговом году (июль 2012 г. – июнь 2013 г.) по сравнению с теми, которые ожидались ранее.

Об этом говорится в биржевом сообщении компании.

«На основе результатов за 9 месяцев 2013 финансового года, в настоящее время руководство ожидает, что годовой показатель EBITDA и чистой прибыли будет умеренно ниже ранее объявленных показателей», - сказано в сообщении.

Причиной ухудшения финпоказателей в компании называют падение продаж подсолнечного масла и переработки подсолнечника.

Как сообщал УНИАН, ранее холдинг прогнозировал рост выручки в 2013 финансовом году до 2,8 млрд долл. с 2,4 млрд долл. (в 2012 финансовом году).

«Кернел» в начале апреля сообщил о заключении договора купли-продажи на приобретение 80% акций компании «Дружба Нова».

Справка УНИАН. Холдинг Kernel, контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорта через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла, а также сахара.

А.Веревский через Namsen Limited владеет 38,23% бумаг Kernel, в то время как остальные находятся в свободном обращении на бирже в Варшаве.

Компания, которая является крупнейшим украинским эмитентом на Варшавской фондовой бирже, где она дебютировала в 2007 году, на последнем закрытии стоила менее 1,7 млрд долл.